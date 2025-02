Sono stati completati i lavori di riqualificazione di una parte dell’area giochi presente nel parco Teodorico. I lavori, dal valore complessivo di 147.430,47 euro, sono stati realizzati con i fondi stanziati dal Programma di ambito territoriale sociale per l’utilizzo del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto – di un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, da sempre attenta al tema dell’inclusione e dell’accessibilità. “Il parco Teodorico diventa uno spazio in cui ogni bambino, indipendentemente dalle proprie abilità, può giocare, socializzare e crescere secondo i propri ritmi, in un ambiente stimolante e sicuro”.

Il progetto si sviluppa tramite un percorso centrale in calcestre che connette varie aree circolari in gomma antitrauma colorata, la cui figura richiama la forma vista dall’alto del Mausoleo di Teodorico. Le otto attrezzature ludiche, innovative e inclusive, sono state progettate per stimolare e divertire i visitatori di tutte le età e abilità. Tra queste, è possibile trovare un’altalena multipla girevole, una struttura per l’arrampicata, con vari gradi di difficoltà, un trampolino elastico, un gioco multifunzione con seduta oscillante, scivolo largo e scala con accesso facilitato che permette di far giocare contemporaneamente molti bambini, una giostrina tipo girospeed, con maniglie e sedute larghe, il villaggio delle casette multufunzionali e infine due altalene: una a cestone e una con seggiolino accessibile e chiusura di sicurezza.

Ogni elemento è stato pensato per favorire l’inclusione e la socializzazione, promuovendo un gioco sicuro che non si limita solo all’accessibilità fisica, ma che stimola l’equilibrio, il coordinamento, il tatto e l’udito. Gli spazi sono concepiti per offrire sia zone libere, dove i bambini possono correre liberamente, che aree più riservate, pensate per un gioco più tranquillo.