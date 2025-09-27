Vandali al Parco Tassinari. Nella giornata di venerdì i frequentatori dell’area verde di via Cavour si sono accorti dei gravi danni riportati da Bacco, il cane realizzato dallo scultore Giorgio Palli da un legno di acero. La scultura fu realizzata nel 2013, vicino alla rinomata Bagno nella Favola. Ora, purtroppo, il cane è stato completamente distrutto.

Nei giorni scorsi, sempre al Parco Tassinari, era stata danneggiata la staccionata dell’area sgambamento cani. A fine agosto invece si sono verificati due episodi di avvelenamento di due animali.