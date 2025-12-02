Molto probabilmente la realizzazione del parco marittimo non verrà ultimata entro la scadenza fissata dal Pnrr, così si dovranno reperire le risorse in altra maniera, per completare i lavori a Casal Borsetti e Lido di Savio. Lo ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani.

“Questa dichiarazione dell’amministrazione, purtroppo non sorprende. Già in passato, Fratelli d’Italia aveva denunciato le gravi criticità di un progetto segnato da ritardi, costi elevati e scarsa attenzione alle reali esigenze del territorio”. Commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero.

“Si tratta – sottolinea Ferrero – della conferma di una gestione fallimentare, che avevamo già contestato: tempi non rispettati, costi lievitati e un progetto portato avanti senza una reale condivisione con i territori.” Il risultato è sotto gli occhi di tutti: parcheggi eliminati, cantieri protratti e un malcontento diffuso tra residenti e operatori, con proteste che hanno messo in evidenza tutta la fragilità di un intervento imposto dall’alto e rivelatosi incapace di tenere insieme funzionalità e sostenibilità.

“Oggi – prosegue Ferrero – si apre uno scenario ancora più grave: oltre agli ingenti costi, in parte coperti con fondi del Pnrr, già stanziati, rischiano di aggiungere e dei nuovi, che potrebbero gravare sui bilanci pubblici e, indirettamente, sui cittadini. Un esito che Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile e che rappresenta il risultato di scelte politiche sbagliate e di una gestione inefficiente”.

“Non permetteremo – conclude Ferrero – che i cittadini paghino due volte il prezzo di un progetto che doveva rappresentare un’opportunità e che rischia invece di trasformarsi nell’ennesimo caso di spreco di risorse pubbliche.”