Il progetto del Parco Marittimo ha ricevuto il primo premio, nella categoria “Tourism landscape – Il progetto del paesaggio per il turismo”, nell’ambito del premio internazionale CITY’SCAPE Award 2024, che vuole mettere in evidenza come la progettazione del paesaggio può diventare strategica nel cambiamento climatico per la resilienza urbana e sociale. Il concorso è promosso dal Consiglio nazionale di Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e organizzato da Paysage, società di promozione e sviluppo per l’architettura del paesaggio, ed è finalizzato a porre in luce le buone pratiche e le soluzioni adottate in questo settore.

La proclamazione, su 242 candidature presentate, è avvenuta venerdì scorso all’ottava edizione del simposio internazionale svoltasi al Palazzo della Triennale di Milano con la seguente motivazione: “Un intervento che ha saputo recuperare e valorizzare il tipico sistema naturale pineta-duna-costa, per renderlo fruibile dalla comunità locale e turistica con un minimo impatto ambientale, grazie a interventi puntuali e mirati per favorire la riqualificazione spontanea e mantenere la funzione di corridoio ecologico delle dune e della pineta”.

Ai vincitori verrà riservata una campagna stampa dedicata a opera di Paysage e della rivista internazionale dedicata all’architettura del paesaggio Topscape.

“Questo importante riconoscimento è motivo di grande orgoglio e soddisfazione – affermano il sindaco Michele de Pascale, dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – per un progetto che è già utilizzato quotidianamente e che ha saputo non solo preservare l’ambiente, ma valorizzarlo e farlo diventare protagonista della rinascita di un ecosistema che stava perdendosi. Proprio come sottolineato nella motivazione”.

“Questo riconoscimento internazionale – dichiara il progettista Antonio Stignani di Paisà Architettura del Paesaggio –, che arriva nell’ambito del più importante evento culturale di questo settore in Italia e della Triennale di Milano, è il miglior modo per evidenziare la riconoscibilità di un lavoro, iniziato nel 2017, iniziato nel 2017 con il concorso di idee e rappresenta un cambiamento sensibile nella gestione e fruizione del territorio del litorale”.

La candidatura è stata presentata da Paisà con il gruppo di progettazione costituito da Agence Ter, Studio Tassinari Associati Ingegneria, Studio M.