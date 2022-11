Parco eolico in mare: Comune e Regione chiederanno al governo di seguire lo stesso iter del rigassificatore

Il Governo lasci gestire all’Emilia-Romagna anche il percorso autorizzativo per il parco eolico a mare di Ravenna. Durante la firma del decreto per il rigassificatore di Punta Marina, il commissario straordinario, nonché presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha rivolto un appello al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo il rapido iter autorizzativo che porterà l’anno prossimo al via dei cantieri per il rigassificatore, la Regione si candida a seguire la stessa procedura per l’importantissimo impianto Agnes, che garantirà energia a 500 mila famiglie. Oltre alle 50 turbine, Agnes prevede in mare la realizzazione di un parco fotovoltaico e di un centro produttivo di idrogeno verde. 1 miliardo di euro l’investimento complessivo previsto, come per il rigassificatore. Il governo Draghi ha già stanziato 70 milioni di euro per il progetto