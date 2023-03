“Ieri, in Consiglio comunale si è parlato dei lavori al parco pubblico di via Vicoli grazie a una interrogazione del consigliere del Partito democratico Renald Haxhibeku.

«Il parco pubblico di via Vicoli – ha affermato Haxhibeku – è un’area verde fruibile da parte della cittadinanza e dotata di molteplici servizi quali giochi di svago per bambini e spazi dediti allo sgambamento dei cani. Da tempo, però, necessita di interventi di manutenzione e d’ammodernamento.

A seguito di varie vicissitudini riguardanti l’area, nel dicembre del 2021, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di ampliamento dell’area verde pubblica in via Leopardi e adiacente al parco verde sita in via Vicoli prevedendo lavori di riqualificazione e di completamento degli arredi e delle dotazioni esistenti.

Oggi più che mai è importante sollecitare questi interventi poiché diventa sempre più importante mantenere e preservare le aree verdi presenti attraverso investimenti e progettualità, a beneficio dell’ambiente e del microclima urbano.»