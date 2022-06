Parco di San Francesco: sculture in legno al posto dei cedri tagliati | VIDEO

Sculture in legno al posto dei 5 cedri abbattuti al Parco di San Francesco. Dovrebbe partire prossimamente il primo progetto voluto per cercare di riqualificare piazza San Francesco e coinvolgerà proprio quelle piante che nel settembre del 2019 furono al centro di un acceso dibattito via social a seguito del loro taglio. Il progetto è pronto da tempo, ma, a causa di diverse vicissitudini, non è mai stato possibile dare seguito alle idee. Oggi invece sembra che finalmente tutti i problemi possano essere risolti. A realizzare le sculture in legno sarà Giorgio Palli, artista faentino non nuovo a operazioni di questo tipo. Celebri le opere dello scultore al Parco Bucci e al Parco Tassinari, Ecàp e Bagno nella favola.