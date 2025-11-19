Parco delle Dune a Porto Corsini: i lavori al via ad inizio 2026

I lavori al Parco delle Dune, a Porto Corsini, cominceranno ad inizio 2026. Lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani, in risposta ad un question time del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Il parco, da 18 ettari, è un’opera molto importante per il lido ravennate, ideata per mitigare, in minima parte, l’impatto che avrà il nuovo Terminal Crociere. Sulla ricaduta delle crociere, al lido, da anni si parla, ma al momento sono state poche le contromisure adottate a favore della piccola comunità e maggioranza e opposizione del consiglio comunale si sono date appuntamento per tornare ad affrontare la problematica.