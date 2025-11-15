Giorni fa una delegazione di Fratelli d’Italia ha partecipato a una commemorazione al Parco della Rimembranza. Durante la manifestazione, i rappresentanti locali del partito hanno notato lo stato di forte degrado della lapide dedicata al soldato Angelo Rusticali, caduto durante la Battaglia di Misurata nel 1912.

La lapide è la prima sulla sinistra appena oltrepassato il cancello d’ingresso. “Risulta rotta, con evidenti segni compatibili con il lancio di una pietra o altro oggetto contundente; inoltre la fotografia del soldato è danneggiata a metà” commentano Nicola Grandi e Giovanna Fabbri, capogruppo in consiglio comunale e responsabile del forese di Fratelli d’Italia.

“Non possiamo accettare atti di vandalismo come questo ad un caduto per la patria, qualora di questo si trattasse, anche se vogliamo sperare che si tratti solo di una coincidenza o di una crepa dovuta al tempo” dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia. “Sarebbe auspicabile che la foto di questo valoroso soldato caduto per la patria venisse ripristinata e che qualche fiore potesse tornare ad apparire sulla sua lapide. Forse qualche lontano parente del Rusticali potrebbe riconoscere l’immagine e contribuire al recupero”.