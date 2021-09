Alleanza Civica per Ravenna comunica che nella giornata di venerdì 3 settembre Veronica Verlicchi, candidata a sindaco, incontrerà insieme a Marco Mastacchi – Consigliere regionale – e a Ygor Berardi, candidato al Consiglio Comunale, una rappresentanza di capannisti e di cacciatori, per un confronto sulle problematiche per il rilascio delle concessioni e sulla gestione del Parco del Delta del Po, con particolare attenzione alla Valle della Canna.

“Quanto emergerà dell’incontro sarà poi tradotto in iniziative in Regione Emilia-Romagna e, con la nuova consiliatura, anche nel Comune di Ravenna. L’obiettivo è quello di risolvere una volta per tutte le problematiche che tanti disagi e danni arrecano ai capannisti e ai cacciatori.”