Parco Bucci. Il bilancio della gestione della Piccola Oasi: “Il parco ora è fra le mete più apprezzate”

In 6 anni e 11 mesi di gestione dei parchi Bucci e della Rocca, la Piccola Oasi Lilli e i Vagabondi ha fatto risparmiare al Comune di Faenza oltre 500 mila euro, risollevando l’immagine delle due aree verdi, sia per i faentini, sia per i visitatori della città. Oggi il Parco Bucci, nelle classifiche di TripAdvisor, è la seconda meta consigliata a Faenza, dietro solo al Mic. Dopo aver deciso quindi di non dedicarsi più alla cura dei due parchi, l’associazione, colpita duramente dall’alluvione e ancora in attesa di rimborsi, così come le altre associazioni alluvionate del territorio, ha quindi presentato un bilancio degli 83 mesi di convenzione. Una buona parte del gruppo di lavoro che ha curato i parchi, continuerà il proprio impegno anche con la nuova gestione dell’Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.)