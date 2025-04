Termina la cura del Parco Bucci e del Parco della Rocca da parte della Piccola Oasi “Lilly e i vagabondi”. Nella giornata di ieri infatti è terminata la concessione che il Comune di Faenza aveva affidato all’associazione per la tutela dei due più importanti parchi della città. Sono stati 7 gli anni di gestione delle due aree verdi da parte della Piccola Oasi.

Da tempo l’associazione aveva fatto sapere che difficilmente avrebbe rinnovato l’impegno per la cura dei due parchi. Poche le forze a disposizione. Oltre infatti ai “polmoni verdi” faentini, l’associazione gestisce principalmente l’omonima area naturale di via Rio Fantino, a Lugo, e il progetto Verde Pulito.

Proprio per alleggerire il lavoro, il Comune di Faenza ha deciso, nella nuova convenzione, di separare la cura delle aree verdi, che comprende anche i laghetti di viale Baccarini, dalla cura degli animali, affidandoli a due realtà diverse.

L’esperienza faentina è comunque stata giudicata positiva:

“Siamo partiti nel 2018 con dei parchi ridotti in condizioni pessime e siamo riusciti a portarli ad un livello molto alto (Si sono ottenuti riconoscimenti a livello nazionale ma anche europeo). Lasciamo alla nuova associazione due parchi puliti, con due punti informativi funzionanti, molto ben sorvegliati e gli animali in ottime condizioni.

Non sono mancate le situazioni negative ma vogliamo ricordare quelle positive perché questa è la nostra filosofia” commenta l’associazione.

“La soddisfazione più grande, essendo la nostra un’associazione che tra gli obiettivi principali ha quello del benessere animale, è stato l’essere riusciti a liberare i due cigni da oltre vent’anni reclusi al parco della Rocca in un recinto minuscolo per una specie come quella. Vedere quei due animali nuotare, tuffarsi, aprire le ali, dapprima increduli e poi via via più felici man mano che si rendevano conto di essere liberi, ci ha veramente emozionato nel profondo e sarà un’ esperienza che non potrà lasciare i nostri cuori. Tra l’altro si sono anche riprodotti con successo…”

“Un doveroso ringraziamento va a tutti i tantissimi volontari che si sono alternati nei vari anni e che hanno formato un’ottima squadra. Ovvio che nel corso degli anni ci sono stati diversi problemi legati alle persone del gruppo ma l’importante è che poi si sia raggiunto un livello molto buono che ha permesso di raggiungere i risultati suddetti”.

Il passaggio di consegne è avvenuto ieri pomeriggio in un incotro al parco Bucci durante il quale abbiamo consegnato ai responsabili della nuova gestione tutte le attrezzature ed i materiali acquistati negli anni. Ma non ci siamo limitati a quello: anche tutti i volontari che svolgevano servizio fino a ieri a nostro nome da oggi lo svolgeranno a nome della nuova associazione. Questo a dimostrare quanto queste persone si siano legate ai due principali parchi cittadini. Siamo orgogliosi anche di questo risultato.

La nostra associazione continuerà a svolgere gli altri progetti (Piccola Oasi a Lugo ed il Verde Pulito) e speriamo che tutti voi continuerete a seguirci sui social

Un ringraziamento anche a tutti i cittadini faentini e non che hanno visitato il parco in questi anni e che hanno recepito le informazioni che i nostri volontari elargivano per vivere i parchi al meglio”.