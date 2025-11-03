Parco Bucci e della Rocca riconosciuti da tre Ministeri come esempi da seguire per tutta Italia

Il Parco Bucci e il Parco della Rocca di Faenza sono due esempi da seguire per tutta l’Italia. Lo hanno certificato i Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Agricoltura al termine di un percorso valutativo durato due anni. Le due aree verdi dove vivono moltissimi animali, a contatto con l’uomo, sono le prime in Italia ad ottenere la qualifica di “Mostra faunistica permanente”. In base alle norme europee, tutte i giardini pubblici con presenza di animali, nei prossimi anni, dovranno ottenere tale riconoscimento, o il riconoscimento di “giardini zoologici”, e quindi rispettare determinati standard.

Sono 250 oggi gli esemplari presenti al Parco Bucci, appartenenti a 23 specie diverse. 25 animali al parco della Rocca. A questi numeri vanno aggiunti i pesci.