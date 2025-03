“Continuano i cittadini a contattarci per segnalare situazioni di degrado nelle aree limitrofe a Via Eraclea: nonostante i nostri interventi, le corrispondenze alle autorità competenti e un presidio costante del territorio i problemi permangono e non se ne intravede una via d’uscita. La vera domanda che ora poniamo è questa: o hera o il comune stanno giocando con la pazienza dei residenti, perché?” dichiara De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia).

“Va rivolto un sentito ringraziamento ai diversi residenti che con cura ed amore per il quartiere sollecitano, attraverso noi, le istituzioni e soprattutto intervengono direttamente sopperendo alle lacune di Hera e del Comune. Ora, come lista Lega-PdF-Lista per Ravenna, chiediamo ad Hera di organizzare diversamente la raccolta in quella parte di città garantendo una pulizia settimanale efficiente e al Comune di monitorare costantemente quanto accadrà da qui ai prossimi mesi. Con i costi sempre più significativi relativa alla tariffa puntuale della Tari è inaccettabile questo grado di degrado che debbono troppi cittadini ravennati” conclude De Carli.