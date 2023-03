Parcheggi a pagamento: aumentano in tutto il litorale ravennate

Saranno quasi 3000 i posti auto a pagamento al mare nella prossima stagione estiva di responsabilità del Comune di Ravenna. Fino allo scorso anno erano poco più della metà, dislocati per lo più a Marina di Ravenna e Punta Marina. Nel 2023 invece gli stalli blu saranno collocati anche nel lungo mare di Casalborsetti (una sessantina in via Casalborsetti e in viale al Mare), Marina Romea (600 in viale Italia), Lido Adriano (220 in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza Antonio Vivaldi), Lido di Classe (175 in viale F.lli Vivaldi e piazza Matteo Ricci) e Lido di Savio (220 nel tratto compreso fra via Bagnacavallo e via Meldola).

Dal 29 aprile al 28 maggio, la sosta sarà a pagamento solo a Marina di Ravenna e a Punta Marina, il sabato e la domenica.

Dal 2 giugno al 10 settembre invece, dal venerdì alla domenica, i parcometri si attiveranno in tutti i lidi previsti.