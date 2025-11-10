Sabato 22 novembre alle 10 al Planetario, in viale Santi Baldini 4/a, sarà proiettato il docufilm “Papà ha bruciato i biscotti”, sulle sfide della paternità. Dopo la proiezione sarà offerto un coffee break ed è previsto un momento di riflessione e confronto sull’esperienza della paternità e del benessere della famiglia durante il periodo perinatale.

L’evento è gratuito con ingresso libero ed è organizzato dal Centro per le Famiglie di Ravenna, Cervia e Russi in collaborazione con l’Azienda USL della Romagna.

Il docufilm

Il film, della durata di 55 minuti, è diretto dal regista Jeffrey Zani ed è stato realizzato attraverso immagini senza filtri girate in ambienti domestici e arricchito da interviste a genitori e accademici. Un viaggio intenso e autentico nell’esperienza della neo-genitorialità, tra momenti di gioia e di crisi, svago e riflessione, meraviglia e tensione.

Il documentario ha visto il coinvolgimento di Franco Baldoni, docente dell’Università di Bologna, medico e psicoterapeuta, tra i massimi esperti internazionali dei disturbi affettivi paterni perinatali.

Il documentario, presentato in anteprima al MAXXI di Roma nell’ambito del festival Lo Spiraglio, è stato selezionato per la rassegna Benevento Cinema Televisione ed è stato protagonista di iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, dal Centro Studi Erickson e dall’Università La Sapienza di Roma.

I posti sono limitati ed è gradita la prenotazione scrivendo a: informafamiglie@comune.ravenna.it