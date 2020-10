Papa Francesco dice sì alle unioni civili per le coppie gay

Nel documentario “Francesco”, presentato ieri al Festival del Cinema di Roma, emerge anche la tematica che riguarda le unioni civili per le coppie omosessuali. In una scena del documentario infatti Papa Francesco commenta una lettera in cui una coppia gay con tre figli piccoli scrive al Pontefice di sentirsi a disagio nel frequentare la propria parrocchia. Francesco in risposta afferma che la coppia non ha ragione di vergognarsi, e che anche le persone gay hanno tutto il diritto di far parte di una famiglia. Aggiunge poi che e coppie omosessuali devono essere tutelate da una legge, come quella introdotta in Italia nel 2016 ma tuttora assente in molti paesi.