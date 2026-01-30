Paolo Marchi ha compiuto 101 anni il 29 gennaio 2025. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto portargli i tradizionali auguri riservati ai cittadini ultracentenari, un gesto di attenzione e vicinanza che si rinnova nel tempo.

Chi lo conosce lo racconta così: Paolo sta bene, è lucido, sereno, e guardandolo sembra davvero che il tempo non sia passato dallo scorso anno. Una presenza familiare, che continua a trasmettere tranquillità e forza con la naturalezza di chi ha attraversato un secolo di vita senza perdere il proprio equilibrio.

Bracciante agricolo per tutta la vita, Paolo Marchi ha lavorato a lungo nei campi, incarnando i valori del lavoro, della costanza e del legame con la terra. Accanto all’impegno quotidiano, ha sempre coltivato una passione autentica per la pittura, dedicandosi all’arte come forma di espressione personale e memoria del territorio.

A 101 anni mantiene uno spirito sorprendentemente autonomo e una vitalità che non smette di stupire familiari e amici, diventando un punto di riferimento silenzioso ma prezioso per la comunità.

L’Amministrazione comunale rivolge a Paolo Marchi i migliori auguri, condividendo con lui e con la sua famiglia un traguardo che appartiene a tutta Massa Lombarda.