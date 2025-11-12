Il prof. Paolo Gentileschi, chirurgo generale e bariatrico, è stato nominato Presidente Eletto della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche – SICOB. Attualmente la Società è presieduta dal prof. Maurizio De Luca dell’Ospedale di Rovigo (biennio 2025-2027); il prof. Gentileschi assumerà la carica di Presidente della SICOB per il biennio 2027-2029.

La SICOB rappresenta il principale riferimento scientifico nazionale per la ricerca, la formazione e la promozione delle migliori pratiche nel trattamento chirurgico e multidisciplinare dell’obesità.

Il prof. Gentileschi, già membro del Direttivo della Società e riconosciuto esperto nel campo della chirurgia bariatrica e metabolica, ha maturato una vasta esperienza nella gestione integrata dei pazienti affetti da obesità patologica, contribuendo allo sviluppo di tecniche chirurgiche avanzate e protocolli clinici innovativi. Lavora attualmente presso Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA), Ospedale San Carlo di Nancy e ICC – Istituto Clinico Casalpalocco di Roma.

“Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico – ha dichiarato il prof. Paolo Gentileschi – con l’impegno di proseguire nel lavoro di valorizzazione della chirurgia bariatrica italiana e nel rafforzamento della collaborazione tra i centri che si occupano della cura dell’obesità. La sfida è promuovere sempre di più un approccio integrato, basato su evidenze scientifiche e su percorsi di cura condivisi, per dare ai pazienti risultati duraturi”.