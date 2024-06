Giovedì 6 giugno, alle ore 20.30, nel parco del museo Classis torna la rassegna Incontriamoci!! Alla scoperta di opere e autori, giunta alla terza edizione e a cura del Punto Lettura Classe.

Supportato da Assessorato alla Cultura – Comune di Ravenna, Associazione Amici di RavennAntica, Istituzione Biblioteca Classense e Comitato Cittadino di Classe, il Punto Lettura è un’esperienza di cittadinanza attiva che sta diventando un punto di riferimento per la comunità di Classe, offrendo un servizio di prestito libri per grandi e piccoli e organizzando letture e incontri grazie al prezioso lavoro di volontarie e volontari e al supporto e coordinamento delle istituzioni coinvolte.

Ad inaugurare la rassegna Paolo Casadio con Giotto coraggio, appassionante romanzo sulla Seconda guerra mondiale, sul rapporto madre-figlio, sulla lotta partigiana di una giovane donna.

Giotto, orfano di 10 anni originario della Romagna, e Andrea, giovane dottoressa, si sono scelti e, nel caos anche legislativo della guerra, Andrea riesce a portarlo con sé e di fatto ad adottarlo.

Sul Lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, Andrea e Giotto devono vincere la diffidenza del paese e le difficoltà burocratiche, mentre attorno a loro nasce la Repubblica di Salò, e hanno a che fare con gli occupanti nazisti e i fascisti che circondano Mussolini.

Dichiarata zona ospedaliera, la riviera è in apparenza tranquilla, e Andrea utilizza la propria posizione professionale per aiutare i partigiani: con la complicità del parroco cura clandestinamente un aviatore inglese, raccoglie informazioni riservate mentre lavora presso un ospedale militare tedesco e come medico aziendale per un’officina aeronautica della Fiat, sinché non viene scoperta e arrestata.

Una storia avvincente in cui alla tragicità della guerra fa da contraltare la simpatia esuberante di Giotto e l’amore tra una madre e un figlio.



Paolo Casadio è nato a Ravenna nel 1955, vive nella Bassa ravennate. È studioso della lingua e della storia del suo territorio. Ha pubblicato due romanzi con Piemme (2015 e 2017) e con Manni Fiordicotone (2022) che hanno ottenuto numerosi premi e che l’autore ha presentato in decine di occasioni in tutta Italia.

Di seguito i prossimi appuntamenti della rassegna, con inizio alle ore 20.30:

– giovedì 27 giugno Lisa Laffi “La dama dei gelsomini”;

– venerdì 5 luglio Nadia Giberti “Una vita di racconti”;

– giovedì 11 luglio Rossano Novelli e Alberto Galassi “1923 – 1927 Il circuito del Savio”;

– giovedì 18 luglio Donatella Di Bella “Via Mezzofanti”;

– giovedì 25 luglio JEB“Naamansu” con Jury Giglio affetto da PKAN

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Punto Lettura, in via Classense 29.