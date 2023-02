Venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 17,30 presso l’Hotel Diana di Ravenna in via G.Rossi 49 l’Associazione Culturale Ravenna Centro Storico organizza con la collaborazione dell’Hotel Diana di Ravenna la presentazione del libro di Paola Novara “SANTA CROCE DI RAVENNA ARCHEOLOGIA E STORIA” con la presenza dell’autrice stessa.

In uno dei settori urbani più ricchi della città di Ravenna, posto all’angolo nord-est dell’area intramuranea, si trova un ampio scavo archeologico a cielo aperto, non molto noto ai ravennati e non sempre visitato dai turisti. Il grande anfiteatro che si apre fra le case private e le chiese di S. Vitale e S. Maria Maggiore, è dominato da una chiesetta moderna prospicente lo stradello sul quale si affaccia anche il piccolo oratorio detto mausoleo di Galla Placidia.

Il grande incavo nel terreno fu aperto durante alcune campagne di scavo che si svolsero negli anni ’70-’80 del Novecento finalizzate a comprendere la storia di un’area ritenuta di grande importanza per la storia di Ravenna tardo antica. Il libro mette su carta stampata la storia di questi lavori di scavo e la storia di questo edificio con la prefazione del direttore dei lavori Prof. Sauro Gelichi.