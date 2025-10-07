Panelli fotovoltaici sui tetti del centro storico: a breve il via libera

Ultime settimane d’attesa per il via libera ai pannelli fotovoltaici nei tetti delle case del centro storico manfredo. Sarà una svolta importante per tutti i residenti della provincia di Ravenna. A portare avanti l’annullamento del vincolo, che fino ad oggi ha impedito a molti di installare dispositivi per abbattere le bollette, e contrastare il caro energia, e l’impatto energetico sulla crisi climatica, è il Comune di Faenza insieme alla Soprintendenza. A cascata però il provvedimento potrà essere adottato da tutte le altre amministrazioni comunali. D’altronde, a sua volta, la pratica è partita dopo il via libera, sempre della stessa Soprintendenza, a cavallo fra il 2023 e il 2024, ai pannelli fotovoltaici sul tetto del Teatro Alighieri di Ravenna, edificio tra l’altro di notevole importanza storica, intervento finanziato con fondi PNRR.