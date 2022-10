Nella meravigliosa cornice di Piazza San Francesco di Ravenna il prossimo VENERDI’ 21 Ottobre2022 si svolgerà il XIV ORIENTEERING CULTURALE – II^ Edizione Claudia SUBINI, riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primaria, superiori di primo e secondo grado della nostra regione.

In un percorso che vede l’attraversamento delle vie cittadine si misureranno oltre 600 ragazzi suddivisi in 72 squadre in rappresentanza delle rispettive scuole.

La gara inizierà alle ore 10.00; in prossimità dei monumenti cittadini, anche quelli meno noti e frequentati, verranno sistemate delle “lanterne” biancorosse, previste come “punti di controllo del passaggio”.

Per stilare le classifiche suddivise per ordine di scuola oltre al tempo di percorrenza, verranno conteggiate delle penalità per ogni risposta sbagliata.

Una manifestazione che nel passato ha sempre riscosso un crescente successo potendo abbinare il valore didattico-storico a quello prettamente sportivo.

Quest’anno, la formula originale è ripresa coinvolgendo le scuole della nostra regione.

Il XIV ORIENTEERING CULTURALE CITTA’ DI RAVENNA – II^ EDIZIONE CLAUDIA SUBINI è promosso e organizzato dal Panathlon Club Ravenna con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna, dal Comune di Ravenna, dalla Provincia di Ravenna, dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Ravenna, di Sport e Salute struttura territoriale di Ravenna, della Firc provincia di Ravenna, della Polizia Municipale di Ravenna, della Pubblica Assistenza di Ravenna e del Gruppo Scariolanti Ravenna.