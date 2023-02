E’ un meeting dedicato a ripercorrere la storia di uno sport cittadino, la pallamano, quello che il Panathlon Club Faenza organizza per mercoledì 22 febbraio alle ore 20,15 al bistrot ristorante “Rossini” piazza del Popolo, 22. Tema della serata: “40 anni di pallamano a Faenza: dall’Handball I Fiori alla Pallamano Romagna”

Gli ospiti e relatori della serata, Matteo Norie Pierangelo Chiarini, presidente dell’Handball e tecnico dell’Handball Faenza 1983 con Fabrizio Tassinari capitano della Pallamano Romagna ripercorreranno quattro decenni di questa disciplina. Con loro ci sarà Vito Sami, già deus ex machina e factotum del movimento a Faenza e dal 2019 presidente della Pallamano Romagna.

L’handball a Faenza arriva nell’anno 1983 su iniziativa dei fratelli Claudio e Guido Leotta assieme a un gruppo di ex allievi dell’ITI allenati dal professor Alfonso Saviotti.

L’Handball I Fiori gioca i primi campionati in serie D; nel 1985 inizia a partecipare ai tornei giovanili che da allora saranno sempre una costante dell’attività del sodalizio faentino soprattutto con i buoni rapporti instaurati con gli istituti scolastici del territorio.

La prima squadra nel 1991 disputa il primo campionato di serie C, e nel 1998 sale in serie B. Cambiato il proprio nome in Handball Faenza 1983, conquista una prima volta la serie A2, ma rinuncia cedendo i diritti sportivi ai trentini del Pressano. Poi si ripete ed esordisce nel campionato 2012-13 in serie A2 maschile.

Nel 2018 sfiora la A1 perdendo nella semifinale ai playoff per salire in A1.

Nel 2019, con la nascita del progetto Pallamano Romagna, a cui partecipano le società di Imola, Mordano e Faenza, l’handball di eccellenza arriva al PalaCattani di Faenza con la partita tra le nazionali di Italia e Slovacchia.

Nel 2022 la Pallamano Romagna viene promossa in serie A1 Gold. Nella corrente stagione 2022-23 la Pallamano Romagna schiera quindi una squadra in serie A1, due formazioni in serie B (Faenza e Imola) e nove team giovanili maschili e due femminili più sei compagini giovanili promozionali tra cui vi è anche Lugo, ultima arrivata nel gruppo.