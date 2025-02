1 anno e 10 mesi per un professore di sostegno per aver palpeggiato una studentessa minorenne di una scuola superiore di Ravenna. La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

L’uomo ha patteggiato la condanna ed ha ottenuto la sospensione della pena per l’accusa di violenza sessuale. L’insegnante dovrà però affrontare un percorso dedicato alla violenza di genere. Alla giovane è stato riconosciuto anche un risarcimento di 8 mila euro.

Sono stati cinque gli episodi di palpeggiamento, o tentativi di palpeggiamento, nell’arco di quattro mesi, certificati dalla polizia in fase di indagine. L’inchiesta è iniziata alla fine del 2023.

Prima delle azioni incriminate, l’uomo non aveva nascosto apprezzamenti alla ragazza, alla quale aveva inviato anche messaggi e consegnato dei regali.

Il comportamento dell’insegnante ha causato nella studentessa disaggio e stati d’ansia. La ragazza aveva pensato anche all’abbandono della scuola.