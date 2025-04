Una donna molestata in un androne di un palazzo del centro. Per questo motivo è finito agli arresti domiciliari un uomo di 32 anni. L’episodio risale al 7 aprile scorso ed è raccontato da Il Resto del Carlino oggi in edicola. Nella giornata di ieri, l’aggressore è comparso davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari per violenza sessuale.

La donna, un’imprenditrice, si stava recando dal proprio commercialista, con lo studio in un palazzo del centro. Dopo essersi vista aprire la porta del palazzo, appena entrata nello stabile, la donna è stata bloccata dal suo aggressore ed è stata palpeggiata. La vittima ha gridato e in suo soccorso è arrivata una dipendente dello studio del commercialista. L’uomo è scappato, ma è stato poi identificato e arrestato.