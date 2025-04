Un ragazzo di 22 anni di Forlì è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

I due giovani lavoravano insieme in un bar di Milano Marittima durante l’estate scorsa. Al termine di una serata, il 22enne si sarebbe fatto trovare nella stanza della ragazza e l’avrebbe palpeggiata. I due condividevano un appartamento messo loro a disposizione dal datore di lavoro.

La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

La vittima non si è costituita parte civile. Il 22enne, per vedersi confermata la sospensione della pena, dovrà svolgere attività di volontariato in un centro antiviolenza della provincia di Forlì-Cesena. Il servizio dovrà continuare per un anno, due volte a settimana per almeno due ore al giorno.