A Rieti, bellissime gare delle nostre Allieve impegnate ai Camionati Italiani Under 18.

Beatrice Palmonari, la marciatrice dei record, non ha tradito le aspettative che la vedevano tra le favorite della vigilia.

L’atleta allenata dal duo Conti-Terranova con una bellissima gara nei 5 km. di Marcia siglava il 2° posto con il tempo di 23’43”70 .

La giovanissima Letizia Mengozzi, allenata da Vittorio Ercolani, non si è emozionata affatto nella sua gara dei 2000 metri siepi Allieve.

Letizia ha chiuso la sua fatica in 7’15”49, un favoloso tempo che gli è valso il Terzo gradino del podio.

Buona prova anche della 4×400 femminile composta da Linda Zardi, Letizia Mengozzi, Greta Bassi ed Emma Castagnari.

A Grosseto, in occasione dei Campionati Italiani Under 23 e Under 20, si mette in evidenza la lanciatrice Elena Odion nelle gare Juniores.

In mattinata Elena scaglia il disco da 1 kg. a metri 36,14 che le valgono la 13° posizione e poi al pomeriggio fa volare il martello da kg. 4 a metri 49,91 che equivalgono al 5° posto finale e al nuovo primato personale e record sociale.

Grande gioia per lei e per il suo allenatore Luca Zanelli (figlio di Stanislao) dopo un’annata complicata.

Buoni risultati per Giada Martelli nei m. 800 Juniores (12° posto nei m. 800 con 2’14”93), per Anna Venieri nei m. 100 ad ostacoli Promesse (17° posto con 14”83) per la staffetta 4×400 juniores femminile composta da Carolina Gardelli, Giada Martelli, Benedetta Drago e Lucilla Mondini (10° posto con 4’11”52).

Buone prestazioni anche da parte di Daniele Cetrone in maglia Sacmi Avis Imola nei m. 100 e nei m. 200 .