Con la giornata di San Valentino, sabato 14 febbraio, riprende l’attività di sensibilizzazione promossa dagli esercenti del Quartiere Alberti a Ravenna.

Per l’intera giornata le vie e le piazze della zona saranno caratterizzate da centinaia di palloncini rossi, un’iniziativa pensata per rendere ancora più attrattivo il quartiere e valorizzare i numerosi esercizi commerciali presenti, offrendo al tempo stesso un momento di colore e leggerezza per cittadini e visitatori.

L’appuntamento rappresenta solo il primo di una serie di eventi in programma nel corso del 2026, organizzati dalla rete spontanea di attività accomunate dal legame con il quartiere. Gli aderenti sono oggi quasi una sessantina e tra le iniziative già annunciate figurano la Caccia all’uovo di metà marzo e la tradizionale Festa del Quartiere in programma a settembre, alcune delle quali con finalità benefiche.