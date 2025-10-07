Il conto alla rovescia sta per terminare e tra pochi giorni finalmente inizierà il campionato. Sabato alle 17 al PalaBubani, la Fenix Energia esordirà in serie B2, torneo dal quale mancava da tre anni, e riceverà la Lardini Filottrano.

“Arriviamo molto work in progress come è normale che sia in questo momento della stagione – afferma coach Loris Polo -. La squadra è giovane e molto diversa da quella dell’anno scorso e nel precampionato ha fatto tante cose buonissime, ma anche tanta confusione. Sicuramente vedo le giocatrici cariche, attente, concentrate e vogliose di fare bene: il modo migliore per presentarsi all’inizio di un campionato. A livello personale, sono molto curioso, perché la B2 ogni anno è di un livello livello che non si conosce. Alla gara con Filottrano arriviamo concentrati e sappiamo che dobbiamo ancora un può assestarci sotto tanti punti di vista, continuando a lavorare per crescere”.

La rosa della Fenix Energia

PALLEGGIATRICI: Beatrice Altini (da Libertas Volley Forlì, serie C), Deizi Nika (da Olimpia Teodora Ravenna, B1)

CENTRALI: Lucia Benedetti (confermata), Giorgia Cavallari (confermata), Chiara Esposto (da Libertas Volley Forlì, serie C), Camilla Gallegati (confermata)

SCHIACCIATRICI: Alessandra Galassi (da Massa Volley, B2), Sara Goni (confermata), Elena Missiroli (da Olimpia Teodora Ravenna, B1), Greca Morelli (confermata)

OPPOSTO: Ilaria Francesconi (confermata),

LIBERO: Margherita Calderoni (confermata)

Allenatore: Loris Polo

Vice allenatore: Eric Bertaccini

Assistente allenatore: Massimiliano Calubani

Team Manager: Sandro Cavallari