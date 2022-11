Quarta vittoria, seconda consecutiva, per la formazione marchigiana al torneo di pallavolo per disabili intellettivi-relazionali organizzato dal comitato CSi di Ravenna-Lugo.

Come nel 2013 e 2014 e come nel 2019, in occasione dell’ultima edizione disputata. La So Sport Urbino si aggiudica anche l’edizione 2022, la sedicesima della serie, di “Oltre la siepe”, il torneo di pallavolo per disabili intellettivi-relazionali, tornato dopo due anni di stop forzato per l’emergenza sanitaria, portando così a 4 i suoi successi in questo evento, organizzato dal CSI Ravenna. Considerando anche i tre secondi e i quattro terzi posti, la formazione urbinate è tra le più titolate di questa manifestazione.

Il torneo, che anche quest’anno assegnava il campionato nazionale CSI e il titolo italiano della Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivi relazionali), si è giocato nella palestra Moretti di Punta Marina e nella palestra Dante di Lido Adriano e ha visto la partecipazione di sette squadre provenienti da sei province e cinque regioni.

Dopo avere vinto il proprio girone di qualificazione a tre squadre con tre successi e una sconfitta, la So Sport ha affrontato e battuto in semifinale il Gasp Morbegno, seconda classificata dell’altro gruppo, per poi conquistare il trofeo battendo in finale Gli Amici di Emmy e Chiara, a loro volta impostisi in semifinale sulla prima del girone B, il Fuori Onda Torino. Completano la classifica finale in base ai piazzamenti Roma 81, quinta, Oratorio del Murialdo Ravenna, sesto, e gli Sgammati di Cremona, settimi.

La So Sport ha portato a casa anche il premio per il miglior giocatore, assegnato a Luca Moretti; come migliore giocatrice è stata premiata Doralice Spinelli (Amici di Emmy e Chiara) mentre il premio fair play è andato a Virginia Rotondo, allenatrice dell’Oratorio del Murialdo.

L’evento ha goduto del sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che anche per questa edizione ha assicurato l’indispensabile e prezioso contributo economico.