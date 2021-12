Fenix Faenza 2

Retina Cattolica 3

(19-25; 25-17; 17-25; 25-19; 16-18)

FAENZA: Casini 10, Tomat 24, Alberti 9, Gorini ne, Ceroni 9, Bertoni ne, Guardigli 6, Emiliani, Grillini 15, Martelli L2, Greco (L1), Besteghi, Maines 3. All.: Serattini

CATTOLICA: Magi 11, Tallevi 24, Fabbri 10, Godenzoni 12, Ricci 12, Gabellini 1, Mercolini 2, Sanchi ne, Fanelli,Cesarini (L1), Marcolini (L2). All.: Costanzi

ARBITRI: Fallica e Re

NOTE: Errori in battuta: FA: 12, CA: 10; Muri: FA: 8, CA: 11; Battute vincenti: FA: 5, CA: 8.

Si chiude con una sconfitta casalinga il 2021 della Fenix, caduta al tie-break contro la Retina Cattolica. Le faentine pagano i troppi alti e bassi mostrati nei primi quattro set, mentre nel tie-brek non sfruttano un buon vantaggio perdendolo 18-16.

Cattolica dimostra di non meritare l’attuale classifica ed infatti passa subito a comandare i giochi vincendo la prima frazione 25-19. La Fenix reagisce e impatta il match grazie al successo del set per 25-17, ma un altro calo di tensione permette alla Retina di riportarsi avanti (27-15). Faenza risponde ancora (25-19) e così si arriva al tie-brek dove la Fenix non chiude i conti sul 10-5, subendo il ritorno delle avversarie che si aggiudicano i due punti.

“In questo girone se non si mette in campo il 110% non si vincono le partite – sottolinea coach Maurizio Serattini – e noi non lo abbiamo fatto. Cattolica è un’ottima squadra che ha mostrato il proprio valore, ma purtroppo noi non abbiamo avuto quella continuità di rendimento e quell’attenzione che sarebbero servita contro un simile avversario che occupa una posizione di classifica bugiarda. Ora continuiamo a lavorare per crescere e migliorare, sfruttando la sosta del campionato in modo da ritornare in campo l’8 gennaio nella condizione migliore”.

Il campionato di serie B2 si ferma per le festività natalizie. La Fenix ritornerà in campo sabato 8 gennaio alle 17.30 in casa dell’APAV Fano, match che chiuderà il girone d’andata.

Classifica: Olimpia Teodora Ravenna (10) 27; Teodora Settore Giovanile Ravenna (8) 20; Fenix (9) e APAV Fano (9) 16; VTB Berna Bologna (9) e Calanca Persiceto Bologna (9) e Fatro Ozzano (9) 13; Moma Anderlini Modena (9) 12; Volley Academy Sassuolo (9) 9; Nuova Pallacanestro Collemarino (8) e Retina Cattolica (9) 4. Tra parentesi le gare giocate