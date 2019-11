School Volley Perugia 3

Fenix 0

(25-16; 25-19; 25-22)

PERUGIA: Recine 12, Corselli 9, Ambrogi 2, Mitu 3, Valocchia 9, Ceccarelli 7, Bernini 1, Gallina, Pici(L1), Perri(L2), Valdambrini, Patrignani ne. Modugno ne. All.: Farinelli

FAENZA: Tomat 6, Casini 16, Melandri 2, Alberti 2, Gorini ne, Guardigli E. ne, Guardigli L. 7, Grillini 7, Emiliani ne Baravelli 1, Maines, Galetti (L), Martelli (L) ne. All.: Serattini

Giornata da dimenticare per la Fenix, caduta 0-3 sul campo dello School Volley Perugia: un risultato che interrompe la striscia vincente delle faentine dopo due vittorie consecutive.

Gara in salita sin dalle prime azioni, con le padrone di casa che partono forte portandosi sul 6-0 e andando poi sull’8-2 mettendo così una prima ipoteca sul set vinto 25-16. Un copione simile va in scena anche nel secondo periodo, chiuso 25-19 per Perugia, poi Faenza reagisce e nel terzo set comanda per lunghi tratti spingendosi anche fino al 22-20, mancando però della giusta freddezza per chiudere i conti: lo School Volley ne approfitta e vince 25-22.

“Non abbiamo affrontato la partita con il giusto spirito – sottolinea coach Maurizio Serattini – e credo sia stato un problema di atteggiamento. Mi prendo tutte le responsabilità di questo ko, perché è colpa mia se non sono riuscito a motivare al meglio le giocatrici, nonostante per tutta la settimana abbia ricordato loro della forza di Perugia. Evidentemente dovevo lavorare meglio dal lato motivazionale. Ora abbiamo tanta voglia di riscattarci e di mostrare il nostro vero volto e sono certo che domenica in casa contro il Bcc Fano Pedini ci faremo valere.

Affronteremo un avversario insidioso che ha conquistato un punto in casa della capolista Jesi, a dimostrazione che di partite semplici in questo girone non ce ne sono e che regna grande equilibrio. Noi però domenica giocheremo davanti al nostro pubblico e avremo le motivazioni a mille”.

La partita si disputerà domenica alle 17.30 a Granarolo Faentino nella palestra della scuola media in via Martiri di Felisio.



Classifica: Jesi 11; Bleuline Forlì, Rimini e Bologna 9;

Fermo e Ponte Felcino Perugia 8; Faroplast Perugia 7; Fenix 6; BccFano Pedini 5; Olimpia Teodora Ravenna 4;

Corridonia 3; Ancona e Persicetana 2; Lugo 1.

SERIE D FEMMINILE

Tecnoprotezione Faenza 3

Arcobaleno Forlì 2

(25-22; 11-25; 25-27; 25-18; 15-7)

FAENZA: Goni 17, Solaroli, Baldani 9, Seganti 9, Greco 13, Zama 4, Zoli 5, Asirelli, Spada 13, Zani, Biondi (L1), Mengozzi (L2), Scardovi. All.: Casadei

Vittoria sofferta, ma meritata per la Tecnoprotezione, impostasi 3-2 sull’Arcobaleno Forlì e confermatasi al secondo posto. Il match inizia nella maniera peggiore, con Solaroli che si infortuna al ginocchio durante il riscaldamento: una tegola che non incide sul morale del gruppo, mostratosi unito e affiatato sin dalla prima azione. Da sottolineare l’ottima prestazione di Zoli che l’ha sostituita egregiamente. Forlì dimostra di avere tanta esperienza e qualità nel proprio roster ed infatti dopo aver perso il primo set 22-25 (frazione molto equilibrata come dimostra il parziale), si riscatta vincendo 25-11 il secondo e 27-25 il terzo. Molto demerito è anche di Forlì, “sparita dal campo” nel secondo set, ma riscattatasi in quello successivo, dove non riesce a sfruttare i punti di vantaggio, facendosi superare nel finale.

Sotto 1-2 entra in scena l’orgoglio faentino con la Tecnoprotezione che riordina le idee vincendo la quarta frazione 25-15 e il tie break 15-7, allungando così a tre la striscia di vittorie consecutive.

La vittoria è ovviamente dedicata alla sfortunata Solaroli: “Facciamo gli auguri di una pronta guarigione a Lucia e la aspettiamo quanto prima in palestra” è il messaggio che le hanno dedicato lo staff tecnico e le compagne a fine partita.

La Tecnoprotezione ritornerà in campo venerdì alle 21.30 a Imola contro il Solovolleybol.

Classifica: Pallavolo Portuali Ravenna 11; Athena Rimini*, Tecnoprotezione Faenza 9; PGS Bellaria Bo 8; Arcobaleno Forlì 7; Villa Verucchio 6; Volley Castello Bo, SG Volley Rimini e San Lazzaro 5; Solovolley Imola 4;

Volley Santarcangelo* e Acli Stella Rimini 0. * una gara in meno

SERIE D MASCHILE

Stampa Mondo Faenza 0

Fulgur Bagnacavallo 3

(17-25 18-25 23-25)

FAENZA: Rota 16, Lassi 8, Leoni 1, Zannoni 5, Bucci 2, Rossi 3, Alpi 2, Zama ne, Ghetti ne, Orlandi ne, Balestra (L). All.: Querzola

La Stampa Mondo non sfigura davanti all’imbattuta capolista Fulgur Bagnacavallo, giocando un match combattuto. Nonostante le assenze di Cicognani e Trossero, i faentini lottano ad armi pari contro una formazione che aveva tra le propria fila tanti ex Spem Faenza, perdendo i primi due set 17-25 e 18-25 e il terzo 25-23. Un buon passo avanti dal lato del gioco che lascia molto ottimismo in coach Querzola e nel suo staff in vista dei prossimi impegni: considerando che il campionato è soltanto alla quarta giornata, c’è tutto il tempo per crescere e migliorare.

Nel prossimo turno la Stampa Mondo giocherà sabato alle 17.30 a San Mauro Pascoli contro il Rubicone In Volley Rubicone.

Classifica: Fulgur Bagnacavallo 12; Forlì Volley* 9; Zinella Bologna 8; Sesto Imolese*, Around Team Volley Cesena e Savena Bologna 7; Dinamo Bellaria Igea Marina* e Rainbow Forlì 6;

Rubicone In Volley 5; Consar Ravenna 4; Sesto Imolese* e Around Team Volley Cesena 4; Volley San Marino 1; Stampa Mondo Faenza e Argenta Volley 0. * già riposato