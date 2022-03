Forlì Volley 3 – Stampamondo 0 (27-25; 25-18; 25-23)

FAENZA: Alpi 4, Righini 5, Laghi 2, Zama 2, Balducci 1, Moschini 7, Rossi F. 13, Cani, Zannoni F., Dalmonte (L). All.: Raggi

La Stampamondo cade a testa alta in casa del Forlì Volley, giocando una buona partita nonostante la sconfitta. Il primo set è molto combattuto e soltanto un errore in battuta permette ai padroni di casa di vincere27-25. Nel secondo i faentini risentono di un calo psicologico perdendolo 18-25 poi si riscattano nel terzo. Sotto 13-22 arriva la rimonta che purtroppo non si concretizza, ma che permette alla Stampamondo di uscire comunque dal campo tra gli applausi. La frazione se la aggiudica Forlì 25-23.

Nel prossimo la Stampamondo giocherà giovedì alle 20.30 alla palestra Strocchi contro Budrio.

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Atlas San Zaccaria (11) 33; Forlì Volley (13) 32; Facile Volley Forlì (13) 29; Savena Pallavolo (14) 28; Pallavolo Budrio (12) 24; Foris Index Involley (13) 17; Pietro Pezzi Ravenna (11) 14; Orbite Volley Ravenna (14) 11; Stampamondo Faenza (12) 9; Argenta Volley (13) 8; Pediatrica Bologna (12) 2.

SERIE C FEMMINILE

La Tecnoprotezione non è scesa in campo nel week end avendo il turno di riposo, ma giocherà due volte nei prossimi giorni: mercoledì alle 21 a Budrio e sabato alle 19.30 al PalaBubani contro Castenaso

Classifica (tra parentesi le gare disputate): Castenaso (13) 35; Progresso Bologna (12) 32; Russi (14) 28; Argelato (12) 21; Massa Lombarda (11) e Ferrara (13) 17; Pontevecchio Bo (13) 15; Tecnoprotezione Faenza (11) 13; Budrio (13) 12; Liverani Involley (13) 9; Villanova (13) 8.