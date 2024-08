Lunedì 26 agosto si alza il sipario sulla stagione della Pallavolo Faenza, annata che parte con il solito grande entusiasmo e sulla scia della precedente che è stata molto positiva. Inizieranno a lavorare le squadre di serie C e di serie D femminile ed il settore giovanile agonistico, dove quest’anno ci saranno anche due formazioni che parteciperanno ai campionati regionali: l’Under 16 Eccellenza e l’Under 14 Eccellenza.

“Ripartiamo con la grande soddisfazione di aver portato avanti in questi anni un lavoro molto importante dal lato della qualità – spiega il vice presidente Daniele Ferrari – ed il merito è degli allenatori che hanno messo grande professionalità nel nostro progetto, facendo crescere i giovani. Stiamo raccogliendo i frutti della programmazione iniziata dopo il Covid, quando decidemmo di rinunciare alla B2 per valorizzare il nostro settore giovanile, e questa strategia ci ha permesso di vincere la serie D e di partecipare in questa stagione a due campionati regionali giovanili dove ci confronteremo con le migliori realtà dell’Emilia Romagna. Entrambe le squadre disputeranno anche tornei fuori regione. Inoltre l’Under 16 Eccellenza sarà in ritiro pre-stagionale a Cesenatico dalla prossima settimana e sarà un’ottima occasione per crescere e fare gruppo”.

Come è ormai una lieta consuetudine, la Pallavolo Faenza può vantare ottimi numeri per quanto riguarda gli iscritti.

“Abbiamo 320 tesserati e contiamo di aumentarli nelle prossime settimane. Il nostro orgoglio maggiore è di essere diventati un polo importante della pallavolo romagnola e su questo aspetto continueremo a lavorare. In questa stagione sportiva avremo sette squadre agonistiche e quattro amatoriali nel settore femminile, tre squadre nella maschile e il Centro di Avviamento allo Sport, che svolgerà l’attività al padiglione B della Fiera di Faenza come lo scorso anno. Per venire incontro alle famiglie, abbiamo deciso di non alzare le quote di iscrizione”.

Quest’anno ci sarà anche il debutto ufficiale del nuovo corso a Solarolo.

“Molto importante è anche l’attività che svolgiamo a Solarolo, iniziata ad aprile e nata dalla proposta di alcune ex giocatrici di pallavolo che ci hanno coinvolti per organizzarla. Ci stanno aiutando molto e le ringrazio per il grande lavoro che stanno facendo. Solarolo è una piazza storica della pallavolo e siamo felici di poter dare il nostro contributo per creare un polo di aggregazione anche in quel territorio”.

A settembre ritornerà anche PalestrAperta, evento organizzato in passato da Pallavolo Faenza che ha sempre riscosso enorme successo.

“L’iniziativa PalestrAperta 2024 è rivolto ai ragazzi e alle ragazze fino ai 12 anni, interessati a scoprire e a provare la pallavolo. Durante la settimana dal 9 al 13 settembre, dalle 9 alle 13, daremo l’opportunità di accedere gratuitamente alla Palestra Strocchi e di essere seguiti da allenatori professionisti. L’obiettivo è avvicinare i giovani allo sport, insegnando loro i primi gesti tecnici della pallavolo in un ambiente sicuro”.