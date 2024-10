“Siamo pronti per il campionato”. Loris Polo carica la squadra e i tifosi in vista del debutto in campionato della Fenix Energia, che sabato alle 17 riceverà al PalaBubani la neopromossa Samma Volley Sammartinese, nel primo turno della serie C 2024/25.

“Abbiamo lavorato bene nel precampionato dal lato fisico e tecnico – spiega l’allenatore – e ho fatto molti esperimenti tattici di gioco per capire su quali sestetti potrò puntare. L’ultima amichevole disputata in casa del Masi Casalecchio è stata molto positiva, perché abbiamo giocato una buona partita sotto tutti i punti di vista contro un avversario giovane, ma molto competitivo.

Vedo lo spirito giusto nelle ragazze per affrontare un avvio di stagione difficile: dopo la Sammartinese, della quale conosciamo il valore avendola affrontata in amichevole, avremo il Bellaria e il Riviera Volley Rimini, due delle favorite per la promozione, e dunque dovremo subiti farci trovare pronti. Per quanto riguarda gli obiettivi, faremo di tutto per dire la nostra ed essere nelle prime posizioni, in un girone che avrà un livello qualitativo molto più alto rispetto alla scorsa stagione”.

La rosa della Fenix Energia Faenza

PALLEGGIATRICI: Martina Maines, Giada Melandri

CENTRALI: Lucia Benedetti, Giorgia Cavallari, Camilla Gallegati, Emma Guardigli

SCHIACCIATRICI: Alice Alberti, Laura Bertoni, Sara Goni, Sofia Dall’Aglio, Nicole Ramponi

OPPOSTI: Ilaria Francesconi, Federica Gorini

LIBERI: Greca Morelli, Margherita Calderoni

ALLENATORE: Loris Polo

VICE ALLENATORE: Eric Bertaccini

ASSISTENTE ALLENATORE: Massimiliano Calubani

TEAM MANAGER: Sandro Cavallari