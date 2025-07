Pallavolo Faenza e Orbite Ravenna si uniscono in una sinergia finalizzata alla crescita della pallavolo maschile nella provincia ravennate. Due realtà solide con caratteristiche molto diverse, che si integrano e si completano per dare vita a un progetto innovativo e ambizioso. L’unione dei due intenti offrirà agli atleti un percorso sportivo strutturato di alta qualità, mirando a rafforzare la base e l’eccellenza della pallavolo maschile sul territorio, contribuendo attivamente alla crescita del movimento estendendone la diffusione in aree decentrate della provincia e all’apertura di nuovi corsi a Cotignola, Barbiano e Roncalceci.

Al centro dell’iniziativa vi è un programma strutturato di reclutamento e avviamento allo sport per individuare e valorizzare nuovi atleti che verranno inseriti in un ambiente tecnico e professionale, capace di favorire l’espressione del proprio potenziale, la crescita personale e sportiva. Grazie alle competenze e alle risorse messe in campo dalle due società, il percorso formativo partirà dalla base fino a raggiungere i livelli agonistici più avanzati, grazie alla formazione di squadre giovanili competitive, potendo anche disputare il campionato di Serie D e con la possibilità di proseguire il percorso fino alla Serie C.

“Questo progetto è perfettamente coerente con gli scopi istituzionali della FIPAV di promuovere e sviluppare il movimento pallavolistico del settore maschile – sottolinea Rosario Bassi, presidente della Pallavolo Faenza -. Proponiamo una soluzione per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie la possibilità di continuare a giocare a pallavolo seguendo i valori fondamentali dello sport: rispetto, lavoro di squadra, sana competizione e soprattutto collaborazione. Uno degli aspetti centrali del progetto è l’intesa con le realtà locali che, pur avendo avviato attività pallavolistiche, finora non hanno sviluppato percorsi continuativi nel settore maschile. Sarà un punto di connessione per non disperdere le risorse che già esistono nel forese, offrendo un’opportunità concreta di crescita e consolidamento per l’intero movimento pallavolistico della zona”

“Vogliamo essere un punto di riferimento qualificato, grazie all’unione delle competenze tecniche e organizzative delle due società – afferma Roberta Fogli, presidente dell’Orbite Ravenna – e capace di far crescere gli atleti non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche umano, grazie alle migliori metodologie di allenamento, alla passione dei nostri tecnici e la solidità delle nostre strutture per garantire un’offerta sportiva di alto livello. La sinergia delle due società non è una semplice addizione di risorse, ma una moltiplicazione di opportunità, che ci permetterà di ottimizzare gli allenamenti e offrire un livello di preparazione superiore.

La continuità offerta da Orbite con il beach volley è un esempio di come si possa pensare lo sport in maniera integrata, offrendo percorsi completi 12 mesi all’anno.

Questo è un progetto non solo sportivo: è una visione per il futuro”.