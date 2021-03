La Federazione Pallavolo comunica che la partita tra Fatro Ozzano e Fenix Faenza in programma domenica 7 marzo è stata rinviata a data da destinarsi, causa positività riscontrate nella squadra emiliana. Salgono quindi a tre le gare rinviate per le faentine: oltre alla gara con Ozzano si dovranno giocare quella con la VTB Masi Pianamiele Bologna e con l’US Rubierese.

La Fenix ritornerà in campo domenica 14 marzo alle 17 in casa con l’Olimpia Teodora Ravenna, partita che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.