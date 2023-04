Pallavolo: a Ravenna la Final Four Under 19 maschile, Consar protagonista

Final Four regionale Under 19 di pallavolo maschile il primo maggio a Ravenna al PalaCosta e alla palestra Montanari. A contendersi il titolo saranno la Consar Ravenna, Modena Volley, Niagara 4Torri Ferrara e Moma Anderlini Modena. Semifinali alle 11, finale alle 17 al PalaCosta.

Il 30 aprile a Collecchio si disputerà inoltre la Final Four Regionale Under 15. In campo sempre la Consar Ravenna. Sempre il 30 aprile, a Modena, sarà il turno della final four regionale Under 14 femminile, dove questa volta si sfideranno in semifinale l’Olimpia Teodora e Mosaico Ravenna a testimonianza di come la città goda di un settore giovanile che quest’anno ha ottenuto brillanti risultati.

Infine domenica 14 maggio sarà la volta dell’Under 17 d’Eccellenza, qualificatasi per la final four di Reggio Emilia, dove affronterà in semifinale il Modena Volley. Qui in palio c’è la finale nazionale a Trento dal 30 maggio al 4 giugno.

Si è già disputata a Modena la finale dell’Under 13 3×3, che ha visto la Consar di Valerio Minguzzi terminare al quinto posto (l’altra formazione del club, la Fassa Scuola di Pallavolo, ha terminato al 12esimo posto, portando a casa una bella esperienza formativa e aggregativa).