Nel giorno di San Valentino Ravenna si regala una vittoria che pesa tantissimo, per il morale ma ancora di più perché ottenuta contro una diretta concorrente per la promozione, come Modena, che annovera fra le file alcuni dei giocatori vittoriosi anno scorso, in serie C, con l’altra formazione geminiana del Penta Modena.

Dopo la prima palla contesa regna l’equilibrio e il risultato si sblocca dopo 3 minuti di partita. I giallorossi passano in vantaggio con il primo gol di Tassi, seguito però da due gol della formazione ospite, di cui l’ultimo proprio sulla sirena del fine tempo.

Bandini e compagni, però, non si scompongono e nel secondo tempo piazzano un controbreak, grazie alla rete di Baroncelli, alla doppietta di Cimatti e al gol del giovane Falduto (classe 2009), a 3” dalla sirena, su schema in superiorità numerica, ben concluso dal giovane centroboa ravennate.

Dopo il cambio campo, si registra solo una rete dei modenesi, ma Ravenna sta solo rifiatando per piazzare il colpo decisivo: infatti, all’ultimo giro di boa, i padroni di casa cambiano ritmo e piazzano un parziale di 5 a 0 che spezza i sogni di gloria della squadra ospite e grazie a due gol dei centri, oggi in grande spolvero e per nulla intimiditi dalla presenza di un grande marcatore come Gavioli, e a un Luca Monteleone in giornata di grazia fra i pali, che regala sicurezza a tutta la difesa, chiudono la partita sul 10 a 6 e portano i romagnoli al secondo posto in coabitazione con la Rn Romagna di Forlì a una sola lunghezza dalla capolista ASI Bologna.

“Oggi la squadra ha girato molto bene, abbiamo eseguito bene gli schemi che avevamo preparato in settimana ed abbiamo dimostrato che vogliamo dire la nostra per quel che riguarda la promozione in serie C, oggi la partita l’abbiamo vinta con un’ottima difesa amministrata egregiamente da Monteleone e un Aaron Tassi veramente incontenibile”.

La prossima partita sarà il 28 febbraio sempre in casa contro il fanalino di coda Parma ma già preparando lo scontro diretto che ci sarà fra un mese (il 27 marzo) nella piscina di Forlì contro i RN Romagna.

Ravenna Pallanuoto:

Monteleone, Cimatti (2), Bandini, Leonardi, Tassi (2), Falduto(1), Baroncelli (1), Valentini (1), Ciccone (2), Russo(1), Amore, Ferrari, Zanzi, Bucci