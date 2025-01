Parte in salita il campionato per i leoni giallorossi allenati da mister Cukic che inciampano nella prima giornata di campionato in casa contro il Pontassieve.

In una piscina gremita da più di 100 tifosi la partita incomincia nel modo giusto perché, con un rigore conquistato prima (e trasformato dal capitano di giornata Ciccone) e con un gol dal centro e un altra conclusione dall’esterno poi, i Bizantini passano subito in vantaggio di tre reti per concludere poi il primo tempo avanti 5 reti a 3.

Purtroppo però i fiorentini, dopo lo scombussolamento iniziale, incominciano a recuperare gol dopo gol portandosi a -1 al cambio campo e infine sul 9 a 9 alla fine terzo tempo.

L’ultimo tempo vede i nostri disunirsi nella fase difensiva e incassare due gol da lontano, non esattamente irresistibili, che condannano a rimanere fermi, per ora, a 0 punti.

“Peccato -afferma il mister Vladimir Cukic- perché inizialmente li abbiamo messi in difficoltà con i nostri continui cambi di gioco ma, complici una difesa ancora da registrare al meglio e all’assenza del nostro capitano Baroncelli, fondamentale per noi, abbiamo permesso loro di rientrare in partita e, infine, di batterci”.

Il weekend è risultato amaro su tutti i fronti perchè, oltre alla prima squadra, escono sconfitte l’under 12, allenata da Marta Nardella e Giancarlo Mazzotti, contro i fortissimi bolognesi della Rari Nantes e anche gli under 16 di mister Valentini che vengono battuti alla lotteria dei rigori nello spareggio che valeva la promozione al girone di eccellenza dal Riccione.