Inizia un nuovo campionato per Ravenna Pallanuoto, questa volta, dopo 25 anni, in quella Promozione (allora chiamata serie D) che nasconde tante insidie da cui bisogna ben guardarsi; i ragazzi di mister Baroncelli, nella prima giornata, hanno fatto visita all’ ASI Bologna, squadra che schiera, oltre a qualche nome del passato (Stefanelli su tutti, giocatore di grande esperienza che ha prestato servizio in tutte le squadre di Bologna disputando anche diversi campionati di serie B) anche le giovani promesse della ben più blasonata De Akker Bologna. I presupposti c’erano tutti perché si rivelasse una partita dinamica e ricca di colpi di scena e così è stato.

Appena iniziata la partita, i bolognesi sono riusciti a procurarsi un rigore per un fallo causato da Cimatti e trasformato poi da Magalotti, ma i ravennati, dopo appena un minuto, hanno riacciuffato il pari con Ciccone, su azione di superiorità numerica.

Nel corso della frazione di gioco, i bolognesi sono riusciti a riportarsi in vantaggio, sempre riacciuffati nell’azione successiva dal solito Ciccone, per poi venire superati da un gol di Baroncelli a poco più di un minuto dal suono della sirena.

Il secondo tempo ha seguito il copione di quello precedente, coi padroni di casa che hanno ottenuto il pari due volte. Baroncelli e Ciccone hanno chiuso la prima metà del match sul 4 a 6 a favore dei bizantini.

“Paghiamo la pausa natalizia che non ci ha permesso di allenarci tutti assieme con costanza – ha dichiarato il giocatore-allenatore a fine partita – perchè abbiamo disputato un’ottima gara con una squadra che è molto ben organizzata ma alla lunga ci sono costati caro degli errori dettati dalla stanchezza e dalla poca lucidità sotto porta”

Al cambio campo infatti Bologna si è riportato sotto, sempre con Magalotti, e poi ha pareggiato con Benazzi. Dopo il pari, è andato in scena un botta e risposta fino alla sirena del terzo tempo, quando il punteggio si è fissato sul 9 a 9.

Nel quarto tempo è arrivato il quarto gol di Baroncelli, che però non è bastato a portare a casa il risultato. A due minuti dalla fine infatti, prima il solito Magalotti, e poi Cappariello, hanno fissato il risultato sul 12 a 10 in favore dei felsinei e sancito la prima sconfitta stagionale per Ravenna.