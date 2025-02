Fra le mura amiche della piscina Gianni Gambi il Ravenna era chiamato a una prova di orgoglio poiché ad affrontarsi erano le uniche due squadre ancora a zero punti del campionato.

La reazione di Ciccone e compagni è stata da manuale annichilendo la President Bologna con un perentorio 13 a 1 finale.

Come già detto, era una partita molto importante vista la posta in palio e i romagnoli durante la settimana hanno lavorato con grande determinazione per preparare questo match; dopo le belle prestazioni delle ultime partite, terminate sempre con la sconfitta ma al termine di prove comunque positive, la Ravenna Pallanuoto imposta sin da subito una partita in cui vuole dettare il suo ritmo e senza dare spazio alle iniziative avversarie.

Nel primo parziale si nota subito la grande concentrazione dei bizantini poiché alle quattro marcature di Ciccone, Cimatti, ancora Ciccone e Catalano si contrappone una difesa che non concede nulla ai giovani bolognesi.

Il secondo tempo segue la falsariga del primo vedendo incrementare il distacco fra le due compagini grazie a una rete di Amore e nuovamente Ciccone.

Nel terzo tempo, quello che solitamente costa molto caro alla squadra di mister Cukic, si chiude veramente la partita con un altro parziale di tre reti a zero che portano a nove i gol di distacco e demolendo le ultime deboli speranze degli avversari, complice una difesa veramente insuperabile grazie anche a Eugenio Natalino autore anche oggi di una prestazione molto positiva condita da ben diciotto parate.

Con il risultato in cassaforte nell’ultima frazione c’è spazio anche per i più giovani e quindi nel tabellino scrivono il loro nome anche Agatensi, Gjojdeshi (17 anni, ultimo prodotto del vivaio giallorosso e ormai in pianta stabile nella squadra senior) e Andrea Magrini che con i suoi 15 anni bagna così il suo esordio in prima squadra.

A fine partita il presidente Bagnari è entusiasta: “Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi, abbiamo espresso un alto livello di gioco e i nostri numerosi giovani che ad ogni partita giocano titolari (basti pensare che Siboni, Amore, Agatensi, Gjojdeshi hanno tutti meno di 19 anni) dimostrano una crescita enorme volta dopo volta di cui tutta la società va estremamente orgogliosa”.

Nel prossimo weekend la squadra di Cukic torna a giocare lontano da casa ospite di un Parma a quota 9 punti che fino ad ora non ha espresso a pieno le proprie capacità e a cui il Ravenna cercherà di fare uno sgambetto per continuare a inseguire la salvezza.

Ravenna Pallanuto 13-1 President Bologna (4-0; 2-0; 3-0; 4-1)

Natalino, Cimatti (3), Amore (1), , Catalano(1), Gjojdeshi (1), Bandini, Valentini, Ciccone (5), Biagetti, Siboni, Agatensi, Monteleone, Magrini (1)