In uno degli scontri più importanti, Ravenna cede, a Bologna, a un San Giovanni in Persiceto arrembante e cinico che non si lascia scappare l’occasione davanti ai propri tifosi di aumentare il distacco dalla diretta inseguitrice per la lotta salvezza.

Ancora orfani del capitano Baroncelli, i leoni bizantini si apprestavano ad affrontare questa sfida consci dell’importanza della gara e vogliosi di riscatto, considerata anche la posta in palio; una vittoria avrebbe infatti permesso di salire al terzultimo posto e raggiungere proprio San Giovanni e mettere nel mirino Pontassieve che occupa le zone tranquille della classifica.

Il primo tempo lascia subito intendere le intenzioni dei romagnoli che passano in vantaggio con un gol di Ciccone recuperato poi da una dubbia decisione arbitrale che, fischiando un controfallo al difensore in ripartenza, consegna di fatto palla a Canali rimasto a tu per tu con il portiere che non sbaglia. Bandini allora riporta avanti i giallorossi in situazione di superiorità numerica ma allo scadere del tempo i persicetani riescono a recuperare lo svantaggio.

Il secondo tempo è tutto a favore dei padroni di casa che aiutati da Ardizzoni, portiere esperto con un passato anche in categorie superiori fra le fila della President Bologna, riesce a non subire gol e ad arrivare al cambio campo con 3 reti di vantaggio segnate da Giugni, Musolesi e dal capitano Massari.

Le strategie di mister Salomoni, un lungo passato proprio come allenatore di Ravenna, che neutralizza bene il centroboa Catalano raddoppiandolo sempre e quindi limitando le opportunità di fare gol degli ospiti, portano il divario ad incrementarsi fino al 7 a 2 prima di vedere una nuova rete dei ravennati segnata dal solito Ciccone su tiro di rigore, dopo di che tocca ai padroni di casa conquistarsi e realizzare due rigori e poi, in seguito a una situazione di superiorità numerica trasformata in gol proprio sul rientro del giocatore penalizzato, portarsi fino al massimo vantaggio di 10 a 3 grazie a Calanca. Nella fine del terzo periodo i romagnoli proveranno poi a ricucire lo strappo grazie ai gol di Ciccone ma ancora una volta sarà una rete dei padroni di casa sulla sirena a mettere a tacere le speranze dei ragazzi allenati da Cukic.

L’ultimo tempo rimane solo per le statistiche in quanto ad ogni gol realizzato dagli ospiti ci sarà la replica da parte della squadra di Salomoni fino al 15 a 8 finale che permette agli emiliani di raggiungere Pontassieve e inguaia i romagnoli che sabato prossimo affrontano la corazzata Modena, ancora imbattuta, e poi nella successiva giornata Mugello, in una sfida che sarà sicuramente all’ultimo sangue dal momento in cui entrambe le formazioni occupano la penultima piazza.

A rendere meno amaro il fine settimana ci pensa la formazione Allievi allenata da mister Valentini che, nella terza giornata del girone regionale annichiliscono gli avversari della 2000 pallanuoto Bologna con un perentorio 20 a 5 a domicilio.

Mattatori della giornata, oltre al solito Falduto autore di 8 reti, Casadio con 4 segnature e Karaci con 3.

San Giovanni in Persiceto – Ravenna Pallanuoto 15-8 (2-2; 3-0; 6-3; 4-3)

San Giovanni in Persiceto:

Ardizzoni, Monaco (1), Filippini (1), Musolesi S (3), Garagnani, Balboni (2), Calanca (1), Massari (2), Musolesi M (2), Tugnetti, Passerini, Canali (1), Colonna, Giugni (2)

Ravenna Pallanuoto:

Natalino, Cimatti, Amore, Cambria, Catalano, Gjojdeshi, Bandini (1), Valentini, Ciccone (7), Biagetti, Siboni, Agatensi, Monteleone, Renzi