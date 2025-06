Si è conclusa con un faticoso ma meritato successo per 7 a 6 nei confronti dei pari età di Ravenna la stagione ufficiale della squadra Ragazzi Under 14del Nuoto Sub Faenza nella la 5^ ed ultima giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin di pallanuoto. “E’ stata bellissima vittoria, la partita più bella della stagione – commenta Giulia Bonoli, coordinatrice tecnica del settore pallanuoto -. I ragazzi ci hanno creduto dall’inizio e sono stati bravissimi. Stiamo lavorando bene con le squadre giovanili ed i risultati si vedono. La squadra Ragazzi Under 14 è fra le prime 6 in Emilia-Romagna e gli Esordienti Under 12 hanno concluso la stagione una settimana fa classificandosi primi nel loro girone. Per questi ultimi è in programma una due giorni di gioco anche serale, che chiamiamo ‘tendata’, nella piscina di Solarolo tra il 20 ed il 21 giugno”.

Si è trattato invece di una chiusura amara di stagione per la squadra Under 17 allenata da Piero Calderoni nella finale del Campionato regionale Uisp contro l’Unisport Carpi alla piscina “Carmen Longo” di Bologna: il successo degli emiliani per 11 a 9 non è stato “digerito” dai faentini, i quali hanno visto compromesso l’esito dell’incontro da un pugno sul volto al proprio portiere, il quale invece è stato sanzionato con l’espulsione dall’inadeguata direzione di gara per fallo di brutalità.

Soddisfazioni e conferme sono arrivate al Nuoto Sub Faenza dai giovanissimi atleti che hanno partecipato alla Finale dei Campionati estivi di nuoto dell’Emilia-Romagna per la categoria Esordienti B alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna. Elena Coveri ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 rana e si è classificata settima nei 200 e nei 400 stile libero; argento anche per Emma Alpi nei 50 farfalla, mentre Sofia Petito si è piazzata vicino al podio nei 100 farfalla e nei 100 dorso. In campo maschile la pattuglia faentina qualificatasi per l’importante appuntamento ha dovuto fare i conti con una concorrenza di alto livello: Francesco Bandini è giunto ottavo nei 100 dorso, Valerio Chiarini undicesimo nei 200 rana, Simone Lippi dodicesimo nei 100 rana e diciottesimo nei 200 rana; Christian Della Monica diciassettesimo nei 100 farfalla, mentre Emanuele Cacciari si è piazzato undicesimo nei 100 farfalla, dodicesimo nei 200 misti, sedicesimo nei 100 dorso e nei 200 dorso. E’ da considerare buono il nono posto della staffetta maschile 4 per 50 misti formata da Bandini, Lippi, Della Monica, Nonni, tutti Esordienti B 1º anno. Il prossimo weekend vedrà impegnati a Gubbio le ragazze ed i ragazzi allenati da Marco Mastrapasqua nell’ultima gara della stagione, il Meeting Tifernun Tiberinum.

La Finale dei Campionati regionali estivi per i più grandicelli della categoria Esordienti A si terrà invece a luglio in data e località da stabilire.