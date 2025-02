Si sperava di proseguire il trend positivo sulle ali dell’entusiasmante vittoria con Bologna della settimana scorsa ma il ben preparato Parma riporta Ravenna alla dura realtà e lo batte con un perentorio 15 a 5 che non lascia spazio a recriminazioni.

Nella quinta giornata del campionato di pallanuoto di serie C i romagnoli si presentavano a Parma galvanizzati dalla netta vittoria di sabato scorso alla Gambi, gli avversari di giornata, la CoopNordEst che fino ad ora non aveva ancora espresso il suo pieno potenziale da pretendente alla promozione, distavano solo 6 punti avendo perso gli scontri diretti contro la Reggiana in casa e Carpi in trasferta.

Nel primo tempo i ragazzi allenati da Cukic rimangono in partita rispondendo alle sortite parmigiane, passando anche per primi in vantaggio con un’incursione nell’area di Bandini pronto a trasformare un prezioso passaggio di Gjojdeshi salvo poi farsi recuperare e, quasi a fine periodo, superare da un gol di Bossolo che fissa il risultato sul 3 a 2 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo Agatensi pareggia nuovamente i conti dopo un minuto di gioco e, a metà parziale, botta e risposta fra Pezzani e Bandini che portano il punteggio sul 4 a 4. Da lì in poi Parma cambia marcia e piazza un parziale di 3 reti a zero che porta al cambio campo col tabellone che segna 7 reti a 4, risultato comunque bugiardo perché la squadra di Cukic crea ripetutamente occasioni sprecandole però malamente come quando Catalano riceve palla tutto solo davanti al portiere ma sbaglia il bersaglio.

La seconda metà di gara vede un Parma sempre cinico e un Ravenna che entra in crisi sul piano difensivo concedendo troppi tiri agli avversari che non sbagliano e piazzano un break di 8 a 1 che annichilisce Ciccone e compagni.

Vladimir Cukic alla fine della partita ammetterà: “In difesa abbiamo retto per metà partita poi non abbiamo più rispettato i movimenti che avevamo preparato concedendo facili conclusioni e tagli che i nostri avversari sono stati bravi a capitalizzare; dobbiamo ora sfruttare la pausa di campionato per recuperare la forma in vista della prossima partita in casa del San Giovanni in Persiceto, squadra che ci conosce benissimo e con cui dovremo mostrare una prestazione diversa se vogliamo portare a casa i tre punti”.

Domenica, invece, è andato di scena il derby tutto romagnolo fra Ravenna e Forlì per la categoria under 16 che ha visto i ragazzi allenati da Mattia Valentini imporsi nettamente con il risultato di 18 reti a 5; mattatori di giornata Casadio e Karaci con tre reti a testa e Falduto con ben 9 reti.