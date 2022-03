Ci sono segnali di ripresa dalla Prima Squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000, impegnata da neo promossa nel Campionato di Serie C. E’ arrivata la quinta sconfitta su altrettante partite sin qui giocate nel Girone 4 (Emilia-Romagna/Marche), ma non c’è stata l’ipotizzabile batosta contro la forte Jesina. Sabato sera, alla piscina del Passetto di Ancona, i marchigiani hanno prevalso per 12 a 5 nei confronti dei faentini, chiudendo il primo tempo sul 5 a 1; nel prosieguo della gara la Jesina ha però rallentato il ritmo concedendosi a errori ed a troppe azioni personali, trovando il Centro Sub Nuoto pronto ad approfittarne ma non abbastanza a causa della minore esperienza in categoria.

Risultati della 7^ giornata (sabato 19 marzo): Jesina-CSNC Faenza 12 a 5; Osimo Pirates-Ravenna 5 a 4; Tolentino-Persicetana 11 a 3; Team Marche Moie-BluGallery Team San Severino Marche rinviata; riposo per Rari Nantes Bologna.

Classifica: Tolentino, Osimo Pirates 12; Ravenna 9; Jesina, Rari Nantes Bologna 7; Persicetana, BluGallery Team San Severino Marche, Team Marche Moie 3; CSNC Faenza 0. Osimo Pirates, Jesina, Rari Nantes Bologna, Persicetana, Team Marche Moie una partita in meno; BluGallery San Severino Marche due partite in meno.

Le partite dell’8^ giornata (sabato 26 marzo): Osimo Pirates-CSNC Faenza (alla piscina del Passetto di Ancona, ore 19.15); BluGallery Team San Severino Marche-Rari Nantes Bologna (20.15), Persicetana-Team Marche Moie (20.30); Tolentino-Jesina (20.30); riposo per Ravenna.

Una fine settimana di stop del campionato ha permesso alla squadra Under 13 di disputare sabato scorso la gara di recupero della 2^ giornata ricevendo il President Bologna, che è tornato a casa sconfitto per 19 a 5. Dopo la vittoria all’esordio nel Campionato regionale organizzato dall’Uisp per 7 a 3 sulla Waterpolo Forlì, il team faentino allenato da Giulia Bonoli aveva ricevuto nell’ambito della 5^ giornata la Rari Nantes Bologna 1, che si era imposta con il risultato di 3 a 16. Ora rimane da recuperare la partita a Riccione (1^ giornata), ma intanto il calendario impone nel prossimo turno la gara di sabato 26 marzo alle 17 a Bologna contro lo Sterlino.

Riprenderà domenica prossima 27 marzo il Campionato regionale Fin Under 16, dopo una settimana di sosta. La squadra di coach Piero Calderoni affronterà nella piscina di casa alle 14.30 lo Sterlino Bologna, che con una vittoria potrebbe essere raggiunto in classifica.