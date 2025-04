Nella terza giornata del girone di ritorno Ravenna era di fronte a una missione impossibile, battere la Azzurra Nuoto Prato seconda forza del campionato che finora ha registrato solo due sconfitte, una contro la capolista Modena e l’altra alla prima giornata di campionato contro Parma in trasferta (da cui si è poi presa la rivincita nella gara di ritorno annichilendola con un perentorio 8-2 finale).

I presupposti, quindi, non erano incoraggianti e purtroppo il risultato non ha stupito nessuno con il pronostico che viene rispettato e Ravenna battuta per 15 reti a 6 davanti al suo pubblico; nel post partita l’allenatore Cukic ammetterà: “Non era la partita in cui sperare di far punti, noi ci abbiamo comunque provato ma loro ci hanno punito soprattutto con i tiri dal perimetro a cui noi non siamo riusciti a porre rimedio”.

Il primo tempo subito denota la maggior abilità degli ospiti dove, però, a partire in vantaggio sono proprio i ravennati con Siboni e poi, dopo il pareggio firmato da Melani, passare nuovamente in vantaggio con il solito Ciccone; a quel punto gli avversari armano il braccio ai loro cecchini e con tre reti in rapida successione chiudono il parziale avanti per 4 reti a 2.

Il secondo tempo segue la falsa riga del primo (anche nel risultato parziale), e, quando i pratesi non centrano il bersaglio con i loro tiri da fuori riescono abilmente a servire il centro facendo impazzire la difesa giallorossa; padroni di casa che hanno la colpa di arrivare alla fase conclusiva forse con troppa lentezza e quindi costretti a tiri affrettati sulla sirena che sancisce la fine dell’azione di possesso.

Nel terzo tempo Ciccone suona la carica trasformando subito un tiro di rigore ma rimarrà l’unica fiammata perchè gli ospiti rispondono con altri quattro gol che rendono ormai il divario fra le due squadre ormai incolmabile; nell’ultima frazione poi l’unico gol siglato dai padroni porta ancora la firma del bomber Ciccone ma serve solo per aggiornare il tabellino al definitivo 15 a 6 di una partita mai stata in discussione. Ora dopo la pausa pasquale ci saranno due sfide più alla portata dei nostri leoni, in casa contro un Carpi in crisi di risultati e successivamente in trasferta contro il fanalino di coda President Bologna, quest’ultima partita assolutamente da non sottovalutare visti gli ultimi risultati degli emiliani risultati in netta crescita.

RAVENNA PALLANUOTO 6-15 AZZURRA NUOTO PRATO

Ravenna Pallanuoto:

Natalino, Cimatti, Amore, Siboni (1), Catalano, Gjojdeshi, Baroncelli, Valentini, Ciccone (5), Biagetti, Bandini, Agatensi, Monteleone, Baroni

Azzurra Nuoto Prato:

Fiore, Tajer (2), Melani (4), Lo Sardo (1), Tempesti (1), Santini (1), Pontillo (2), Grandini (1), Cipriani, Campolmi (2), Santini, Morganti (1), Ceri, Vagaggini