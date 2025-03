In questa giornata andava in scena il classico scontro fra Davide e Golia, fra un Ravenna che finora non ha ancora espresso il suo pieno potenziale e si trova a navigare nelle acque cupe della zona retrocessione e un Modena uscito letteralmente stravolto dalla campagna acquisti estiva con i ritorni di tanti giocatori che hanno fatto grande la squadra emiliana negli anni di militanza in serie A2 e ancora imbattuto in questo campionato.

Nonostante l’incontro proibitivo, i bizantini partono senza timori reverenziali e mettono subito in difficoltà i padroni di casa andando per primi in vantaggio con Cimatti e poi,dopo il pareggio di Andrè, tornando avanti con Siboni e chiudendo con qualche recriminazione figlio di un rigore sbagliato da Ciccone e di un’altra occasione in cui Catalano si trova a tu per tu con il portiere ma non riesce a centrare il bersaglio.

Persa questa occasione di poter essere a 3 gol di distanza dai leader della classifica, i romagnoli vanno in black out e subiscono un parziale di 6 reti a zero che cambia il corso della partita e porta Ciccone e compagni al cambio campo sotto di cinque reti.

Nonostante questo i romagnoli non si disuniscono ricominciando a produrre gioco e nei successivi due parziali dimostrano di poter stare in partita con una squadra nettamente meglio attrezzata, ottenendo un parziale di 3 a 2 per i padroni di casa nel terzo tempo e poi nell’atto conclusivo della gara uno di 5 a 2, dovuto anche all’uscita anticipata per tre falli dei due difensori Bandini e Biagetti, comunque dignitoso considerata la distanza di ben 19 punti che separa le due squadre.

“Non era certo questa la gara da vincere a tutti i costi -dice mister Cukic- ma comunque per tre tempi, nonostante i numerosi errori in fase difensiva, abbiamo combattuto con la migliore squadra del campionato; ora ci aspetta un match fondamentale sabato in casa contro Mugello in cui sono in palio 3 punti molto pesanti”.

Appuntamento quindi sabato prossimo alle ore 18:30 alla piscina Gambi di Ravenna per l’incontro che può permettere a Ravenna di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica fra i romagnoli e la Pallanuoto Mugello.

Penta Modena – Ravenna Pallanuoto 15-6 (1-2; 6-0; 3-2; 5-2)

Penta Modena:

Bertesi, Montante (2), Sorbini (2), Cojacetto, Rametta, Testini, Melloni(1), Andrè (3), Gavioli (1), Prampolini, Righetti (4), Stefani (1), Cantiello

Ravenna Pallanuoto:

Natalino, Cimatti (1), Amore, Cambria, Catalano, Gjojdeshi (1), Bandini, Valentini, Ciccone (2), Biagetti, Siboni (1), Agatensi (1), Farneti, Curani