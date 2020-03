Vince ancora la Pallamano Romagna. All’interno di un Palacattani insolitamente silenzioso la squadra di coach Domenico Tassinari è riuscita ad avere la meglio sulla General Contract Poggibonsese imponendo agli ospiti toscani un 35-25, che pienamente rispecchia quanto si è visto in campo. Infatti, analogamente alla partita d’andata, gli arancioblu hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, nonostante dopo un buon inizio ci sia stato il recupero della squadra di mister Malatino la quale è addirittura riuscita a portarsi in vantaggio. A metà del

primo tempo però, dopo un rigore parato da Redaelli i padroni di casa hanno mostrato tutta la propria classe segnando a ripetizione ben 10 gol consecutivamente senza subirne nessuno. Sugli scudi principalmente Chiarini autore, nel frangente, di 3 marcature. La prima frazione è quindi andata in archivio con il punteggio di 20-9.

Nella ripresa si è poi prolungata la tendenza del primo tempo, con l’unica differenza che gli ospiti hanno di tanto in tanto segnato qualche gol senza però riuscite ad accorciare il passivo in quanto i padroni di casa, pur sprecando qualche occasione sono riusciti infatti ad arrivare al vantaggio massimo di 16 reti. Successivamente, con la gara già in tasca, la Pallamano Romagna ha gestito il pallone concedendo però agli avversari, causa qualche errore di troppo, di accorciare il divario creatosi. In tale occasione il tecnico della Pallamano Romagna ne ha approfittato per dare spazio e minuti alle seconde linee, grazie alle quali i padroni di casa hanno fissato il risultato finale sul 35-25.

Pallamano Romagna – Poggibonsese 35-25

PALLAMANO ROMAGNA: Redaelli, G.Sami, Amaroli 2, Babini 2, Bartoli 1,

Boukhris 5, Chiarini 4, Di Domenico 4, Gollini 2, Guerrini 2, Mazzanti

6, Mazzini, Montanari 2, T.Sami, F.Tassinari 5, Albertini. All.D.Tassinari

POGGIBONSESE: Brizzi, Bacci 1, Bacciottini 3, Bozzi 1, Cumbo, Del Mastio

4, Federici 1, Gangi 3, Muffini 5, Riccardi 5, Rotunno, Senesi,

Soulejmani 2. All.Malatino